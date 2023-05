Partito democratico Bat a sostegno di Angarano, Emiliano a Bisceglie per ufficializzazione

La segreteria provinciale del Partito democratico BAT comunica che a Bisceglie il partito sosterrà al ballottaggio il candidato sindaco Angelantonio Angarano.

L’accordo con Angarano sarà ufficializzato dal governatore Pugliese Michele Emiliano giovedì sera, 25 maggio, a Bisceglie nel corso di un pubblico comizio.

“Un accordo politico condiviso dalla coalizione di Angarano e da quella di Vittorio Fata che alla prima tornata elettorale ha riportato il 24,64%”, ha dichiarato il segretario provinciale Lorenzo Marchio Rossi.

In particolare Angarano ha riconosciuto la validità di alcuni punti programmatici della coalizione di Fata i cui rappresentanti, in caso di vittoria al ballottaggio domenica prossima, entreranno a fare parte della maggioranza. Un accordo importante che in caso di riconferma di Angarano a Bisceglie significherebbe per il PD di aver conquistato nella BAT con Margherita di Savoia, due comuni su due alle Amministrative”.