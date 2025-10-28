Partito Comunista Bisceglie annuncia l’ingresso nella formazione politica di Sinistra Italiana

«La sezione “A. Gramsci” dei comunisti di Bisceglie ha avviato, da tempo, un’ampia riflessione sul momento storico che stiamo attraversando, nonché sull’efficacia e sulle motivazioni del fare politica». Parte con queste parole la nota della sezione cittadina del PCI che annuncia una importante operazione interna.

«La Pace mondiale è messa continuativamente in pericolo, con il rischio di un conflitto atomico. Il diritto dei Popoli all’autodeterminazione ed a vivere pacificamente in un proprio Stato viene messo in discussione. Il diritto e gli organismi internazionali vengono vilipesi, a vantaggio della legge del più forte e del meglio armato. L’Europa, unitamente all’Occidente, segue una fase di preoccupante declino – dichiarano – ormai ridotta, più di ieri, ad una nullità politica, ad una provincia dell’impero americano, ad una mera espressione geografica. La classe dirigente del “vecchio continente” si dimostra mediocre ed irresponsabile, votata al riarmo più che alla soluzione diplomatica e pacifica delle questioni internazionali».

«L’Italia, ad 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo, si ritrova con una destra reazionaria al Governo e con una democrazia puramente formale, nella quale, ormai – sostengono – meno della metà degli aventi diritto va a votare e la maggioranza degli elettori non si assume nessuna responsabilità verso gli eventi che si preparano, salvo inutili ed inconcludenti lamentele. I cambiamenti climatici, per lo più conseguenti allo sfruttamento scriteriato delle risorse, impongono un più deciso impegno per la salvaguardia del pianeta dalle mire espansionistiche del profitto. Chi paga il prezzo più alto per questa situazione sono le classi lavoratrici, la parte più debole del Paese e le nuove generazioni, che hanno necessità di una più forte tutela politica ed istituzionale».

«La Città di Bisceglie, dopo avere conosciuto, nel recente passato, un periodo di grandi trasformazioni, è nuovamente precipitata nel grigiore amministrativo di una classe dirigente non all’altezza del proprio compito. Palazzo S. Domenico è scaduto nel trasformismo politico, nel quale il centrosinistra del PD governa con la destra camuffata di FdI e l’attività di governo si riduce ad inseguire clientele e piaggerie, senza una reale visione dello sviluppo e delle grandi potenzialità cittadine. La situazione, ad ogni livello, è tale da richiedere la più grande mobilitazione ed il più grande impegno, che dia un rinnovato ruolo da protagonista alle classe popolari. Tutto questo, però, non può più essere costretto in forme partitiche infinitesimali».

Il Partito Comunista di Bisceglie annuncia, quindi, l’ingresso nella formazione politica di Sinistra Italiana. «C’è bisogno di più Sinistra, ma di una Sinistra non settaria, che si unisca anche con le diverse sensibilità e non si divida sempre e comunque in partiti e partitini, regalando oggettivi vantaggi agli avversari. Siamo e resteremo comunisti e comunisti italiani! Da Gramsci a Berlinguer, passando per Togliatti e Longo. Il capitalismo, basato sul profitto e sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, non è l’ultima pagina della storia, non è in grado di soddisfare i bisogni primari degli esseri umani, che solo una società socialista può assicurare. Una società che tenga conto dei meriti e degli errori del socialismo realizzato».

“Continueremo ad essere legati ad una tradizione politica che parta dalla soluzione dei problemi reali, che veda nelle alleanze possibili e non nel settarismo, parolaio ed inconcludente, il punto di riferimento dell’agire politico. L’attuale momento storico impone di unire tutte le sensibilità della Sinistra. Per questi motivi, i comunisti della sezione “A.Gramsci” di Bisceglie ritengono sia giunto il momento di mettere a disposizione le proprie immutate idealità e la propria esperienza al servizio di una diversa e più efficace forma partitica, che sappia coniugare le istanze sociali e le aspirazioni ad un diverso modello di società con le politiche di salvaguardia ambientale».

