Partiti lavori rifacimento pavimentazione, Angarano: “Ancora una volta parlano i fatti”

“Sono cominciati gli attesi lavori per il rifacimento della pavimentazione in basolato di Via Tupputi e via Frisari”. Lo dichiara sul profilo istituzionale social il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Gli interventi procederanno a step. Stamattina – prosegue – abbiamo effettuato un sopralluogo con gli Assessori Rigante e Consiglio. Ancora una volta parlano i fatti. Tanti cantieri sono operativi in Città. Lavoriamo ogni giorno per rendere Bisceglie sempre più bella, accogliente e moderna”.