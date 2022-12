“Parliamo di turismo”: Sergio Silvestris incontra stasera i cittadini in un forum tematico

Cosa si può fare per far sì che sempre più turisti scelgano Bisceglie per le loro vacanze? Quanti luoghi della nostra città potrebbero diventare enormi attrattori per visitatori se fossero valorizzati e curati? Quali servizi possono essere offerti per favorire la permanenza di chi viene da fuori?

Sergio Silvestris ne discuterà con cittadini e operatori del settore nel prossimo forum tematico che si terrà oggi, venerdì 16 dicembre, alle ore 18.30 nella “Casa delle idee” di via Monte Grappa, 12.

«Bisceglie è una città che potrebbe vivere di turismo trecentosessanta cinque giorni l’anno e non solo nei mesi estivi. Per farlo, però, è necessario pensare a nuovi spazi per accogliere i visitatori, creare nuovi attrattori in grado di richiamare sempre più turisti da fuori, fornire servizi che possano rendere piacevole la permanenza nella nostra meravigliosa città. Nel prossimo forum ne discuteremo insieme agli operatori del settore e a tutti i cittadini desiderosi di voler condividere idee e progetti», dichiara Sergio Silvestris.