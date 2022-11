“Parliamo del nostro centro storico”: oggi forum con Sergio Silvestris aperto alla cittadinanza

Come rianimare il centro storico di Bisceglie? Quali iniziative mettere in atto per permettere finalmente che il borgo antico possa tornare a splendere come nel passato? Sergio Silvestris ne discuterà con i cittadini nel prossimo forum tematico che si terrà oggi 16 novembre alle ore 18.30 nella “Casa delle idee” di via Monte Grappa, 12.

«Il nostro centro storico non è meno bello di quello di Monopoli, Trani, Giovinazzo o Polignano. Ma non ci sono attività, non ci sono botteghe di artigiani, non ci sono negozietti tipici e ormai non è più un luogo di passeggio. Anzi, in certi punti è persino un luogo mal frequentato. Come possiamo invertire la rotta? Discutiamone insieme e dettagliamo delle proposte concrete per rendere nuovamente vitale quella zona della città che fino a qualche decennio fa pullulava di vita e di commercio», dichiara Sergio Silvestris, invitando tutti i cittadini interessati a partecipare a questa nuova occasione di incontro pubblico.