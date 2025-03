Parcometri, Giorgia Preziosa: “Vengono applicate le penali al gestore?”

Giorgia Preziosa, del gruppo NelModoGiusto, interviene sui “disservizi tecnici che hanno riguardato alcuni parcometri non funzionanti”.

“Visti i continui disservizi tecnici ci chiediamo: se vengono applicate le penali al gestore rispetto ai tempi d’intervento nel ripristino della corretta funzionalità delle apparecchiature”, scrive la consigliera d’opposizione.

“Chiediamo se questi ritardi sono dovuti all’organizzazione del gestore che magari non ha la disponibilità in loco di operai con capacità tecnica – visto che come figura professionale non era stata prevista e richiesta nel bando di gara – per poter intervenire celermente al ripristino dei guasti, e se sia stato verificato e riscontrato dal DEC e RUP tutto quanto previsto nell’offerta tecnica del gestore”, conclude Preziosa.