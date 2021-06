Parco Unità d’Italia, sopralluogo di Spina e Napoletano: “Grave stato di degrado e pericolo”

Questa mattina i consiglieri comunali avv. Francesco Napoletano e avv. Francesco Spina, accompagnati dal responsabile del servizio manutenzioni dell’ufficio tecnico, hanno effettuato un sopralluogo presso il Parco Unità d’Italia, chiuso da tempo per inagibilità.

“Con grande stupore i consiglieri hanno trovato un parco in grave stato di degrado, transennato e con grosse parti dello stesso pericolose per l’incolumità personale”, si legge nel comunicato stampa. “Atti vandalici e umidità hanno determinato anche ingenti danni e una situazione igienico-sanitaria molto precaria. La stessa sede oggi di Roma Intangibile, nella parte sottostante la porzione di parco transennata per la grave pericolosità, risulta pericolosa per i fruitori della sede. Affinché il Parco e la struttura siano messi in condizione di sicurezza e di idoneità sanitaria con bagni funzionanti, occorre eseguire il progetto, già inserito nel piano triennale dei lavori pubblici, di circa 130 mila euro”.

“Vista la grave situazione di pericolo occorre che urgentemente il sindaco adotti un’ordinanza sindacale per l’intervento manutentivo già oggetto di specifico progetto”, scrivono i due consiglieri. “Bisceglie, in ogni suo angolo, vive una situazione di abbandono e degrado mai registrata nella storia amministrativa della città. Bisceglie sta crollando a pezzi tra debiti fuori bilancio e illegalità diffuse, con risultati ed effetti che il degrado cittadino plasticamente rende visibile a tutti i cittadini. La circostanza che la stessa sede di Roma Intangibile sembra presentare elementi di pericolosità rende urgente l’intervento manutentivo, il cui ritardo priva i cittadini di un parco in pieno centro, già sistemato dalle amministrazioni precedenti”.