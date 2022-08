Parco eolico, Spina: “Bisceglie, unita, seguirà con attenzione la vicenda”

“Su proposta mia e della consigliera Di Gregorio, si è tenuto un consiglio comunale monotematico a cui hanno partecipato il presidente della Provincia Bat Lodispoto, rappresentanti della Asl Bat e delle associazioni del territorio. Il consiglio comunale ha deliberato all’unanimità di approfondire gli effetti sull’ambiente, sulle pesca e sul turismo e sull’economia del territorio del parco eolico da realizzarsi sul nostro mare”. Lo afferma il consigliere comunale Francesco Spina il giorno dopo il consiglio comunale urgente che aveva come unico tema il progetto di un parco eolico che dovrebbe interessare anche un tratto di mare cittadino.

“Il sindaco e il presidente del consiglio comunale – continua – hanno ricevuto il mandato di chiedere un confronto e di partecipare al procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione ministeriale necessaria per iniziare i lavori. Bisceglie finalmente ha acquisito centralità in un processo strategico che riguarda il piano energetico (energie alternative) dell’intero territorio provinciale, democratizzando un percorso che rischiava di avvenire senza discussione con la città. Bisceglie non si farà scavalcare da decisioni prese sulla testa della città e sarà unita per garantire che non ci siano ricadute negative sulla città”.

“Ancora una volta, il mio gruppo consiliare “Difendiamo Bisceglie” ha sollevato in tempo una questione delicata per il futuro della città – conclude il consigliere Spina – esercitando con puntualità e onesta intellettuale il suo ruolo di opposizione attenta e propositiva”.