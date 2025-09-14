Parco Don Uva, Forza Italia: “Simbolo promesse mancate dell’amministrazione”

“Il Parco Don Uva doveva essere il cuore verde di Bisceglie, un luogo di incontro, gioco e socialità per famiglie e giovani. Oggi, invece, è il simbolo (uno dei tantissimi ormai) delle promesse mancate di questa amministrazione”. Lo scrivono, in un comunicato stampa, gli esponenti di Forza Italia Bisceglie.

“Nei documenti ufficiali si parla di soli 20mila euro nel 2025, altri 20mila nel 2026 e appena 27mila nel 2027. Una cifra ridicola se pensiamo che degli oltre 500mila euro, inizialmente previsti proprio per il parco, ben 413 sono stati dirottati altrove. Una scelta politica inspiegabile e contraddittoria se si pensa che quest’opera era stata presentata come fondamentale nel programma elettorale che porta la firma del sindaco e che erano già iniziate le procedure per dichiarare la pubblica utilità del parco e procedere agli espropri”, si legge nel comunicato stampa.

“Ci si chiede a questo punto cosa si intenda fare di quell’area così strategica per la città visto che il finanziamento previsto è stato cancellato mettendo una pietra tombale sulla realizzazione del parco. Mentre il Parco resta un sogno a Bisceglie si tagliano nastri per inaugurare piazzette grandi quanto un soggiorno e due giostrine in croce. È uno spettacolo amaro. Le famiglie biscegliesi, pur pagando tasse salate, sono costrette ad andare a Molfetta e Trani per offrire ai propri figli un parco vero e funzionante”.

“Non si può parlare di valorizzazione del verde quando i soldi destinati ai parchi scompaiono e i cittadini restano a mani vuote. Bisceglie merita rispetto, investimenti concreti e una visione chiara per il futuro, non l’ennesimo gioco di prestigio a spese della comunità”, concludono dall’opposizione.