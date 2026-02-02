Parcheggi, Spina: “Il Comune ha tolto la sosta gentile da dieci minuti?”

“Perché il Comune ha tolto dai cartelloni la sosta gentile di 10 minuti?”. A chiederlo è il consigliere d’opposizione Francesco Spina, con una nota stampa.



“Se si vuole rispettare la legge, se si vuole aiutare il commercio, se si vuole stare dalla parte dei cittadini, anche la comunicazione e la segnaletica devono essere chiare e rispondenti alle regole, come si faceva con le precedenti amministrazioni”, scrive Spina. “La segnalazione mi è giunta da alcuni attenti cittadini, tra cui il sig. Pasquale Caprioli, che si occupò della questione durante la mia amministrazione. Ma forse quella era un’amministrazione che stava sempre dalla parte dei cittadini? Ecco le differenze dei cartelli dei parcheggi tra le due amministrazioni, tra il 2017 ed oggi. 50 per cento in più per le tariffe e eliminazione della sosta gentile di 10 minuti”, conclude l’ex sindaco.

