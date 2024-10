Parcheggi: Preziosa, “Dichiarazioni amministrazione nulla hanno a che vedere con interrogazione”

“In politica come nella vita, a nascondere la polvere sotto il tappeto, prima o poi rischi di sporcarti. Non è un caso l’uso di questo detto, ma ieri abbiamo letto e non con poco stupore, le dichiarazioni di alcuni componenti di questa amministrazione in merito alla interrogazione sull’affidamento del servizio gestione parcheggi attraverso una manifestazione di interessi, presentata dai noi consiglieri di opposizione: Giorgia Preziosa, Gianni Casella, Domenico Spina, Francesco Spina e Paolo Ruggieri”. Lo ricorda in una nota stampa la consigliera comunale di opposizione Giorgia Preziosa.

“Ebbene nel comunicato dell’amministrazione rappresentata dall’assessore Maurizio Di Pinto, si legge che la gestione parcheggi ha portato nelle casse comunali un introito superiore rispetto alla precedente gestione. Fin qui nulla questio – continua – ma la verità è che queste affermazioni nulla hanno a che vedere con l’interrogazione proposta in quanto gli interrogati hanno chiesto tutt’ altro evidenziando in primis la perdita di tempo accorsa dal 31 ottobre 2023 a giugno 2024 con il consequenziale caos provocato per il solo fatto che nel 2022 avevano deciso senza opportuni ragguagli che questo servizio sarebbe dovuto essere svolto dalla Bisceglie Approdi Spa, che comunque non ha le condizioni tecniche per esercitarlo”.

“Ancor più grave quanto richiesto in merito all’affidamento tramite gara pubblica del servizio, che prevedeva nel contratto speciale d’appalto determinati servizi e condizioni che difatti sono stati modificati in corso d’opera e cioè ad affidamento avvenuto. Su questo verteva la nostra interrogazione e no su quanto dichiarato alla stampa in quanto non vi è stata alcuna risposta che potesse soddisfare le relative domande. La gestione della cosa pubblica risponde a norme di legge e regolamenti ben precisi e non esiste la possibilità di giocare in nessun modo sulla cosa pubblica”.