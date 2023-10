Osservatorio su tensioni economiche e sociali a Bisceglie, proficuo confronto sui temi affrontati

Si è svolta ieri pomeriggio a Palazzo Tupputi la settima sessione dell’Osservatorio per le Tensioni Economico Sociali, istituito dal Prefetto di Barletta Andria Trani, dott.ssa Rossana Riflesso, per raccogliere direttamente dai cittadini e dalle forze produttive e associative del Terzo Settore, nonché dalle parrocchie e dal mondo della scuola, le questioni economiche e sociali maggiormente avvertite dal territorio.

In una “Sala degli Specchi” particolarmente gremita, si è tenuto un vivace e proficuo confronto sui temi dello sviluppo produttivo e turistico, sull’emergenza abitativa e sulle povertà economica ed educativa.

Sono emerse, in particolare, le grandi potenzialità del Comune di Bisceglie, che si contraddistingue per il proprio impegno nel sociale e per l’attenzione alle fragilità, ma anche per il successo dei propri settori produttivi di predilezione, in specie agricolo e manifatturiero.

L’Osservatorio di Bisceglie è stato anche l’occasione per rinsaldare i rapporti tra istituzioni e cittadini, cui è stato rivolto l’invito ad avvicinarsi senza timori alle Forze di Polizia, che si sono dichiarate assolutamente disponibili ad ascoltare e ad attivarsi di fronte alle necessità che verranno rappresentate. Il confronto con i cittadini ha messo in luce il loro speciale legame affettivo con il proprio territorio, quale vera forza della comunità biscegliese.

Il Prefetto Riflesso, unitamente ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, ha espresso grande compiacimento per la squisita accoglienza ricevuta e per la grande passione civica dimostrata dall’Amministrazione e da tutte le componenti sociali di Bisceglie.