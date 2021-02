Oss precari, Popolari con Emiliano: “Con demagogia si creano solo illusioni”

Il gruppo dei “Popolari con Emiliano” di Bat e Bisceglie, attraverso le parole del consigliere regionale Francesco La Notte, si dissocia e prende le distanze dalla nota divulgata dal movimento “Patti Chiari”, riguardante la posizione degli OSS nella Bat, apparsa nelle ultime ore su alcuni organi di stampa locali e giudicata “frutto di un’iniziativa estemporanea e non concordata”.

“I Popolari con Emiliano, grazie al presidente della commissione regionale sanità, Mauro Vizzino, ed il suo consigliere regionale eletto nella Bat, Francesco La Notte, stanno lavorando alacremente per risolvere l’annosa questione degli operatori sanitari precari, che con il loro impegno stanno contribuendo ad arginare l’ondata epidemica del Covid”, si legge nel comunicato stampa firmato da Giovanni Abascià, segretario provinciale, Ada Baldini, segretario cittadino, e dal consigliere La Notte.

“È opportuno evidenziare che i dirigenti sanitari della Asl e della Regione non possono, in questo quadro normativo, adottare atti illegali rischiando gravi responsabilità. I Popolari con Emiliano, attraverso il consigliere La Notte, riferimento in consiglio regionale, cercheranno di sollecitare un intervento legislativo nella sede nazionale competente per introdurre una deroga, dettata dall’emergenza Covid, al sistema legato alle assunzioni degli operatori sanitari, inadeguato all’emergenza in corso. Con la demagogia, senza proposte concrete e con le fughe in avanti di carattere politico si creano illusioni e si preclude la speranza che tutti noi abbiamo di dare certezze a quegli operatori che hanno contribuito con il loro cuore ad affrontare la tragica pandemia in corso”.