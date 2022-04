Ospedale, Spina e Di Gregorio: “Angarano mantenga impegni su riattivazione reparti”

“Angarano e Co. mantengano gli impegni assunti in Consiglio sulla riattivazione dei reparti ospedalieri di Bisceglie. Cosa si aspetta per convocare il consiglio monotematico sulla riattivazione dei reparti e servizi ospedalieri?”. I consiglieri d’opposizione Francesco Spina e Angela Di Gregorio (“Difendiamo Bisceglie) tornano così a pressare la maggioranza sulla riattivazione dei reparti ordinari dell’ospedale biscegliese.

“L’8 aprile, in consiglio comunale, Angarano e il presidente del consiglio Casella proposero di rinviare la discussione del nostro ordine del giorno sulla ‘Riattivazione immediata dei reparti dell’Ospedale di Bisceglie’, spostandolo a subito dopo Pasqua”, si legge nel comunicato stampa. “Sono passati 20 giorni, ma il futuro dell’ospedale di Bisceglie sembra non interessare Angarano che, a tutt’oggi, non ha chiesto a Casella di fissare il Consiglio monotematico, con la presenza dei consiglieri regionali del territorio e del direttore generale della Asl, come avevano promesso durante la seduta dell’8 aprile. Ieri ho inviato una Pec ribadendo la volontà mia e della consigliera Di Gregorio, capogruppo di Difendiamo Bisceglie, di discutere e approvare l’ordine del giorno per l’immediata riattivazione dei reparti ospedalieri”.

“Nella storia di Bisceglie non si ricordano Sindaci o politici tanto bugiardi da non rispettare la parola e gli impegni presi in Consiglio Comunale verso le opposizioni e verso l’intero consiglio. Scopriremo ora se la Svolta di Angarano e i suoi sostenitori prevede anche bugie e beffe consiliari, con conseguenze pericolose anche sul futuro dell’ospedale di Bisceglie, che noi tanto abbiamo fatto in passato per salvarlo e potenziarlo, anche con la realizzazione del reparto rianimazione e del nuovo plesso Don Pierino Arcieri”, concludono Spina e Di Gregorio.