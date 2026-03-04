Opposizione incalza l’amministrazione: “Dare segnale a chi ha posizioni debitorie aperte”

I consiglieri comunali d’opposizione Giorgia Preziosa, Gianni Casella, Francesco Spina, Domenico Storelli, Paolo Ruggieri e Domenico Spina tornano a chiedere all’amministrazione comunale di adottare forme autonome di definizione agevolata dei tributi locali (Imu, Tari, Tasi, Canone Unico Patrimoniale) con la possibilità di venire incontro ai contribuenti con posizioni debitorie aperte.

“I contribuenti con posizioni debitorie aperte avrebbero la possibilità di estinguerle pagando il solo capitale dovuto, con l’abbattimento completo di sanzioni, interessi e oneri accessori. Si tratta di buon senso amministrativo: uno strumento che genera entrate certe e immediate per il Comune, riduce il contenzioso e offre alle famiglie e alle imprese in difficoltà la possibilità concreta di rimettersi in regola senza essere schiacciate da oneri spesso superiori al debito originario”, scrivono i consiglieri. “Andria lo ha fatto. All’unanimità. Nella nostra stessa provincia. Il confronto con il Comune di Andria è impietoso. Il Consiglio Comunale del capoluogo di provincia BAT ha approvato il regolamento attuativo con voto unanime, schierando compatte maggioranza e opposizione nell’interesse dei propri cittadini. Andria si è collocata tra i primissimi Comuni d’Italia a recepire le indicazioni del Governo, prevedendo un acconto del 30% e una rateizzazione fino a 48 rate”.

«A Bisceglie, invece, l’Amministrazione tace. Non una parola, non un atto, non una data. Come se la norma non esistesse e i problemi dei biscegliesi non meritassero la stessa attenzione. Il silenzio dell’Amministrazione ha un costo: lo pagano i cittadini. Ogni giorno di ritardo non è neutro. Famiglie con cartelle tributarie aperte, piccole imprese con posizioni debitorie accumulate negli anni, contribuenti che vorrebbero regolarizzarsi ma non possono sostenere il peso di sanzioni e interessi: tutti restano in attesa di un’Amministrazione che non dà segnali”, si legge nel comunicato stampa.

“L’inerzia del Comune di Bisceglie si traduce in un danno diretto e misurabile per i cittadini. I contenziosi durano anni, e nel frattempo i crediti restano inesigibili. Questa Amministrazione preferisce l’immobilismo a una soluzione che ha già dimostrato di funzionare. La richiesta: agire subito, prima che sia troppo tardi. Il Sindaco e la Giunta adottino immediatamente il regolamento previsto dalla legge, avviino la ricognizione dei crediti tributari iscritti a ruolo, prevedano forme di rateizzazione accessibili e promuovano una campagna informativa capillare verso la cittadinanza. Non chiediamo nulla di straordinario. Chiediamo di fare ciò che la legge già consente, ciò che altri Comuni hanno già fatto, ciò che i biscegliesi meritano”, concludono i consiglieri.