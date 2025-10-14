Operazione Guardia di Finanza, Angarano: “Operazioni che assumono alto valore sociale”

“A nome della pubblica Amministrazione e della Comunità di Bisceglie, esprimo il nostro plauso e ringraziamento alla Guardia di Finanza di Trani e alla Procura della Repubblica di Trani per la brillante operazione conclusa con l’esecuzione di sette misure di custodia cautelare per diversi reati, tra cui produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, unitamente al sequestro di droga e di beni”. Così il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, sulla operazione della Guardia di Finanza eseguita questa mattina che ha portato a sette misure cautelari.

“Le complesse indagini hanno consentito di sgominare una organizzazione dedita allo spaccio di droga, strutturata su più livelli e composta da una rete di pusher attivi principalmente a Trani e Bisceglie. Lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti è una piaga che mette in pericolo la vita dei nostri giovani. Per questo operazioni come questa assumono anche un alto valore sociale, oltre che di tutela della legalità. E dimostrano, ancora una volta – conclude il primo cittadino – la grande attenzione che le forze dell’Ordine, con impegno e dedizione, riservano al nostro territorio per il rispetto delle regole e la tutela della nostra sicurezza”.