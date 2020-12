Omaggio floreale a statua Giovani Paolo II, l’idea de Il Torrione e Bisceglie Tricolore

Domenica 6 dicembre, alle ore 8, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle norme vigenti per la pandemia da Covid-19, i consiglieri comunali e gli assessori delle liste Il Torrione e Bisceglie Tricolore si riuniranno in piazza Armando Diaz per deporre un omaggio floreale davanti alla statua di San Giovanni Paolo II. “Un gesto volto a rinsaldare il legame profondo esistente tra la figura di Papa Wojtyla e la comunità di Bisceglie, la città che più volte in passato ha ospitato il postulatore della causa di canonizzazione del pontefice scomparso nel 2005 e che custodisce nella Basilica Concattedrale alcune sue reliquie per la venerazione”, spiegano gli organizzatori.

In occasione del centesimo anniversario dalla sua nascita, Papa Francesco ha voluto ricordare San Giovanni Paolo II sottolineando tre tratti fondamentali della sua personalità: l’urgenza della preghiera, la vicinanza alla gente e unsenso pieno della giustizia che non si può mai separare dalla misericordia. “Per ricordare e mantenere vivi questi insegnamenti indelebilmente scolpiti nella storia personale e pubblica di Karol Wojtyla, tutta la cittadinanza è invitata a condividere un momento di riflessione e di preghiera nel ricordo del PapaSanto, per sentirsi vicini pur non potendo fisicamente presenziare tutti insieme all’iniziativa a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria”. È quanto si legge nel comunicato stampa che annuncia l’iniziativa di domenica.