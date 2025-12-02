Oggi si riunisce il consiglio comune: si discuterà di rigenerazione urbana

È convocato per oggi, 2 dicembre, il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e svolgimento in presenza, presso la sala consiliare “On. Prof. Giovanni Battista Bruni”, in Via Trento 8, alle ore 17 in prima convocazione (e il giorno 4 dicembre in seconda convocazione).

Si discuterà dell’adeguamento del documento programmatico per la rigenerazione urbana (Dpru).

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it