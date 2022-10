Oggi incontro con Sergio Silvestris per condividere idee e riflessioni su Bisceglie

Questo pomeriggio alle 18,30 in via Aldo Moro, Sergio Silvestris terrà un incontro per condividere idee e riflessioni su Bisceglie.



“Nell’approssimarsi della scadenza del 2023, con le elezioni primarie e la elezione del nuovo Sindaco, è fondamentale mettere al centro di ogni discussione progetti, partecipazione attiva e soluzioni concrete per la città e i cittadini”, si legge nella nota.



Sergio Silvestris raccoglierà idee, proposte, suggerimenti per dar vita a un programma condiviso e scritto insieme ai biscegliesi. “Tutto con un tono sobrio ed elegante. Senza palchi, senza barriere, senza urla e con tanta voglia di concretezza”, scrive Silvestris.



L’appuntamento è per questa sera alle ore 18,30 in via Aldo Moro (lato Piazza San Francesco).