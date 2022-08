Oggi Consiglio Comune in seduta urgente su parco eolico in territorio biscegliese

È convocato per oggi, 4 agosto ore 16:00, il Consiglio Comunale, in seduta urgente e svolgimento in presenza, nella sala consiliare On. Prof. Giovanni Battista Bruni per la trattazione dell’ unico argomento iscritto all’ordine del giorno.

Si tratta della proposta di ordine del giorno presentata dal consigliere comune di minoranza, Francesco Spina avente ad oggetto: “ordine del giorno per le determinazioni circa il parco eolico a realizzarsi lungo la costa biscegliese“. (prot.27793 del 18/07/2022 – cons. francesco spina)

Richiesta fatta da Spina e metà luglio (leggi qui) in merito alla pubblicazione sull’albo pretorio di un progetto di un parco eolico che dovrebbe interessare anche un tratto di mare cittadino.

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it