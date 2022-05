Oggi Consiglio comunale su bilancio: tutti i punti all’ordine del giorno

A seguito di quanto convenuto in sede di Conferenza dei Capigruppo tenutasi il 6 maggio scorso, il Consiglio Comunale è convocato, in seduta ordinaria e svolgimento in presenza a porte chiuse, il giorno 13 maggio alle ore 15.30 in prima convocazione. Il consiglio comunale si svolgerà nella sala consiliare recentemente intitolata all’On. Prof. Giovanni Bruni.

Il consiglio comunale prevederà la trattazione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024

Modifica regolamento Tari anno 2022 e approvazione testo coordinato

Emendamenti allo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 e suoi allegati, di cui alla delibera di G.C. N. 73/2022. Comunicazioni al Consiglio.

Esame ed Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024 e relativi allegati.

Esame ed approvazione schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per la durata di anni tre

Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale – Appendice inerente la regolamentazione dello svolgimento delle sedute in modalità videoconferenza

Progetto relativo all’ampliamento area cimiteriale in variante al PRGC. Approvazione della variante al PRGC ai sensi dell’art. 19 DPR 327/2001, dell’art. 12 della L.R. n. 3/2005 e dell’art. 16 della L.R. 13/2001 e ss.mm.ed int.

Gli altri cinque punti all’ordine del giorno riguarderanno il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

La seconda convocazione è prevista invece per il 16 maggio, sempre alle ore 15.30. La seduta di Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it