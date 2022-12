Oggi Consiglio Comunale in seconda convocazione, 26 punti all’ordine del giorno

E’ previsto per oggi il Consiglio Comunale, seconda convocazione, nella sala consiliare On. Prof. Giovanni Battista BRUNI, alle ore 14:30, per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

A R G O M E N T I

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS) DI TRANI BISCEGLIE – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 L.R. N. 19/2016) E GLI ANNESSI REGOLAMENTI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO E PER IL FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE, RELATIVI AL TRIENNIO 2022-2024. AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS) DI TRANI – BISCEGLIE PRESA D’ATTO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2022 2024 E SUOI ALLEGATI DI CUI ALLART. 10 DELLA L.R. N. 19/2006 E D.G.R. N. 353 DEL 14-03-2022 DI APPROVAZIONE DEL V PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI DELLA REGIONE PUGLIA PER IL TRIENNIO 2022- 2024. APPROVAZIONE PROGRAMMA COMUNALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023. RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 291 DEL 29/11/2022 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL DUP 2022-2024 E ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE DI ENTRATA E SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, ED AL CONSEGUENTE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. VARIAZIONE URGENTE 2022, EX ART. 42 E 175 DEL TUEL”. RICOGNIZIONE AL 31/12/2021 DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DETENUTE DAL COMUNE DI BISCEGLIE. RIQUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA BISCEGLIE APPRODI SPA IN SOCIETÀ DI GESTIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE SECONDO LO SCHEMA DELL’IN HOUSE PROVIDING. INDIRIZZI AMMINISTRATIVI. VALUTAZIONI TECNICHE CONCERNENTI L’AFFIDAMENTO AD ESSA DELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO. RIGENERAZIONE COSTIERA DELLA BAT. STRATEGIA DI SVILUPPO TERRITORIALE. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. APPROVAZIONE DEFINITIVA CON AGGIORNAMENTI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2022-2024 E L’ELENCO ANNUALE PER L’ANNO 2022 e del PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI E FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 UNITAMENTE ALLE SCHEDE RICHIESTE DAL D.M. 16/01/2018 APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 35 dell’ 11/04/2022 . VARIANTE AL P.R.G. A SEGUITO DELLA L.R. 29 GIUGNO 2022, N. 11 : “MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2001, N. 20 (NORME GENERALI DI GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO)”, RELATIVE ALLE ZONE OMOGENEE D ( ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI). PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – PAGAMENTO SPESE LEGALI – SENTENZA GDP BISCEGLIE – NR. 140/2022 – D.O.G. C/ COMUNE – AVV. LIVIO NIGRI. PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – PAGAMENTO SPESE LEGALI – SENTENZA GDP BISCEGLIE – NR. 141/2022 – C.A. C/ COMUNE – AVV. LIVIO NIGRI. PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – PAGAMENTO SPESE LEGALI – SENTENZA GDP BISCEGLIE – NR. 143/2022 – T.A. C/ COMUNE – AVV. V.ZO ACQUAFREDDA. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 1308/2022 DEL TRIBUNALE DI TRANI. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 182/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 208/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 536/2022 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – PAGAMENTO SPESE LEGALI – SENTENZA GDP BISCEGLIE – NR. 109/2019 – L.V. C/ COMUNE – AVV. V.ZO LULLO. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA N. 933/2022 DEL 06/05/2022 DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TRANI NOTIFICATA AL COMUNE IN DATA 20/05/2022. SPESE CONDOMINIALI DOVUTE AL CONDOMINIO DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 54 OLTRE SPESE DEL PROCEDIMENTO MONITORIO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. REALIZZAZIONE EDIFICIO PER LOCULI ISOLA IV E GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE. INDAGINI GEOLOGICHE PER IPOTESI DI TRASLAZIONE INTERVENTO EDIFICATORIO LOCULI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PULIZIA E BONIFICA DEL SITO ATTIGUO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI CARRARA SALSELLO, CENSITO IN CATASTO AL FG. 2 P.LLE 129-1064. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO APPROVAZIONE ORDINAZIONE A TERZI GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 303 DEL 01/12/2022. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER I SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL VIRUS SARS-COV-2, IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA DAL 01/01/2022 AL 08/05/2022. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER CONFERIMENTO RIFIUTI EER 200301 PRESSO L’IMPIANTO CISA SPA. DFB RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ELPIS DI SAN GIOVANNI ROTONDO PER ACCOGLIENZA DI MINORI NEL 2020. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SERVIZIO DI NOLO/FORNITURA DI N. 2 BAGNI CHIMICI A COLLOCARSI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE DI CORSO GARIBALDI PER 60 GIORNI, FINO ALL’11/12/2022. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE ED ULTERIORI N. 4 TRINCEE PER FOSSE INUMATORIE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI A SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI 1^ SEZIONE CIVILE N.1436/2022 (R.G.N.1914/2019). ESPROPRIAZIONI ZONA PEEP MAGLIA 167 DI PRG. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. VARIAZIONE CON APPLICAZIONE DI AVANZO ACCANTONATO

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it