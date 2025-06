Occupazione suolo pubblico, Comune di Bisceglie opta per organizzazione più veloce ed efficiente

Semplificare e offrire servizi sempre più efficienti agli utenti, per una macchina amministrativa che sia quanto più vicina ai cittadini. È l’obiettivo del Comune di Bisceglie, che ha varato una nuova organizzazione interna per la gestione delle richieste di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi commerciali e pubblici esercizi.

La nuova disciplina, formalizzata attraverso una circolare dirigenziale e trasmessa agli uffici competenti, introduce un modello organizzativo lineare e funzionale. Il principale elemento di innovazione consiste nell’accentramento del procedimento in un’unica struttura comunale, che svolge un ruolo di coordinamento e filtro delle istanze, evitando sovrapposizioni tra diversi settori e accelerando i tempi di rilascio.

In particolare: è stato definito un iter uniforme per l’istruttoria delle istanze, con check-list e moduli standardizzati a uso degli uffici; sono stati chiariti i casi in cui non è necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi, consentendo così la chiusura diretta del procedimento in tempi più rapidi; è stato adottato un approccio di silenzio-assenso per le autorizzazioni nei casi previsti, riducendo i ritardi dovuti a inerzie procedurali; viene valorizzata la digitalizzazione delle comunicazioni tra settori, rendendo più efficiente la gestione documentale e la tracciabilità delle pratiche.

Le domande, come avviene tuttora, devono essere sempre presentate attraverso la piattaforma “impresainungiorno”.

“Riducendo tempi e passaggi, rendiamo il Comune un alleato concreto per lo sviluppo delle attività economiche. Grazie al lavoro sinergico degli uffici, siamo riusciti a semplificare senza rinunciare al rigore normativo, tutelando l’interesse pubblico e sostenendo l’economia locale”, hanno sottolineato l’Assessore alle Attività Produttive, Onofrio Musco.

“Questo intervento ci consente di essere più vicini ai nostri imprenditori e commercianti e nasce proprio da un confronto diretto con le esigenze degli operatori commerciali, confermando l’attitudine della nostra Amministrazione di essere sempre attenta all’ascolto e al dialogo”, ha rimarcato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti i dirigenti e al personale degli uffici coinvolti, per la disponibilità, la competenza e la responsabilità dimostrate nel promuovere un cambiamento concreto e utile per la Città”.

“Confcommercio Bisceglie accoglie con favore la nuova organizzazione adottata dal Comune per la gestione delle richieste di occupazione di suolo pubblico, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le esigenze delle imprese”, ha dichiarato il Presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera. “Quando si introducono misure che semplificano davvero la vita degli operatori economici, il giudizio non può che essere positivo. La semplificazione, troppo spesso solo evocata, in questo caso si traduce in procedure chiare, tempi certi, digitalizzazione e maggiore efficienza. Ancor più in estate, quando le attività del commercio, della ristorazione e del turismo sono al massimo della loro operatività, disporre di risposte rapide ed efficaci diventa fondamentale. Si riconosce l’utilità di una scelta che va nella direzione giusta: meno ostacoli burocratici, più funzionalità, maggiore sensibilità verso chi ogni giorno contribuisce alla vitalità economica della città.