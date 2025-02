Nuovo regolamento per il Porto di Bisceglie / DETTAGLI

Il Porto di Bisceglie si rinnova anche sotto l’aspetto regolamentare. Infatti, dopo circa 30 anni, è stata emanata dalla Capitaneria di Porto di Barletta l’ordinanza n. 06/2025 che adotta il nuovo Regolamento del porto.

Il provvedimento è frutto di un lavoro effettuato in maniera congiunta fra Capitaneria di Porto di Barletta, Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie e il Comune di Bisceglie.

Sono stati rivisti ed aggiornati gli aspetti relativi alla conformazione dell’ambito portuale che finalmente ricomprende la diga antemurale “Sant’Antonio”, la destinazione delle banchine, delle aree portuali e degli specchi acquei. Importante anche la disciplina dell’ingresso/uscita dal porto che dovrà effettuarsi esclusivamente attraverso l’imboccatura di “Tramontana”.

Riconfermato il divieto sosta e fonda all’interno delle opere foranee del porto e la disciplina della balneazione con limiti “speciali” di 40 metri nelle acque prospicienti lo stabilimento “La Conchiglia”, rispetto a quanto stabilito nelle ordinanze di sicurezza balneare per il restante litorale biscegliese.

Nel Regolamento vengono disciplinati tutti gli aspetti relativi ai lavori e tutte le attività esercitabili in ambito portuale, la gestione dei rifiuti portuali e la circolazione sia stradale che pedonale. In sostanza con l’ordinanza n. 6 del 2025 si completa il lavoro durato più di un anno, con continui confronti e sinergie, con cui si regolamenta l’area portuale biscegliese con le attuali esigenze e si abroga la precedente ordinanza del 1997 emanata dall’allora competente Capitaneria di Porto di Molfetta.

“Ringrazio a nome dell’intera Amministrazione comunale la Capitaneria di Porto di Barletta e il Comandante Antonino Indelicato per l’importante lavoro svolto per il Porto di Bisceglie. Questo provvedimento – le parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano – testimonia quanto sia fondamentale la collaborazione tra Istituzioni per perseguire il bene dei cittadini. È una giornata importante per il nostro Porto e per la Città”.