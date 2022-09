Nuovo ospedale Nord Barese, Angarano: “Per avviare gara a disposizione 192,5 milioni”

“La Giunta regionale pugliese ha approvato ieri una delibera per avviare la gara per la costruzione del nuovo ospedale del Nord Barese nella nostra Città, al confine con Molfetta, per il quale ci sono a disposizione 192,5 milioni di euro. In virtù di questo la Asl Bat può procedere alla gara, come dichiarato dall’Assessore regionale alla Sanità Rocco Palese, cui va il nostro ringraziamento”. Queste le dichiarazioni in merito alla notizia giunta nella tarda serata di ieri da parte del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Si tratta di un ulteriore, significativo passo avanti nell’iter per la realizzazione del nuovo ospedale del Nord-Barese – continua il Primo cittadino – che premia l’ottimo lavoro svolto sin dal 2020 in sinergia con il Comune di Molfetta e il Sindaco Minervini, la Regione Puglia, la Asl Bt e, nei passaggi che hanno definito l’ubicazione dell’ospedale, anche con i consiglieri regionali del territorio, avendo come unico obiettivo quello di giungere quanto prima, senza campanilismi, alla realizzazione del nuovo nosocomio che rivestirà un ruolo essenziale per un territorio vasto di circa 250mila abitanti che comprende diverse Città, tra cui Bisceglie, Molfetta, Trani, Terlizzi, Ruvo, Corato e Giovinazzo”.

“E’ questa la priorità condivisa che, passo dopo passo – conclude Angarano – diventa sempre più concreta grazie ad un lavoro qualificato e competente di tutti i soggetti in causa”.