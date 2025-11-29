Nuovo “intergruppo” in consiglio comunale con Torchetti, Mazzilli, Innocenti e Cosmai

Nasce un nuovo “intergruppo” in consiglio comunale formato da Giuseppe Torchetti, Carla Mazzilli, Piero Innocenti e Luigi Cosmai. Una decisione presa dopo l’esperienza civica fatta in favore della lista Per la Puglia nell’ultima competizione elettorale regionale, che ha portato all’elezione del Consigliere Regionale del territorio Ruggiero Passero.

«La recente tornata elettorale regionale – dichiarano i consiglieri – ha confermato la forza del progetto civico di Per la Puglia, capace di ottenere a Bisceglie 2.263 preferenze, pari al 14,27% dei consensi totali. Un risultato che ha premiato un modo di fare politica fondato sull’ascolto, la partecipazione, la condivisione, sulla vicinanza alle persone e sull’impegno quotidiano nei confronti della comunità: principi fondamentali espressi dal neo Presidente della Regione Antonio Decaro».

«Terminata la competizione elettorale – proseguono – sentiamo il dovere di ringraziare tutti i cittadini che hanno creduto in questo progetto attribuendoci fiducia. Il nostro impegno sarà soprattutto quello di non disperdere questo patrimonio di energie e partecipazione. Per questo abbiamo scelto di restare uniti, andando oltre schemi e appartenenze partitiche, mettendo al centro i cittadini e la città, con un approccio amministrativo improntato a serietà, responsabilità e competenza».

«La nostra volontà è chiara: continuare il percorso iniziato dal basso con le regionali, rafforzando il legame con la comunità per favorire un dialogo costante con tutte le forze che condividono l’obiettivo di migliorare Bisceglie. Il nostro intergruppo nasce proprio per questo: per unire, non per dividere».