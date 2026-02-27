Nuovo consiglio comunale sul Piano Urbanistico Generale e variazione di bilancio

Un nuovo consiglio comunale è stato convocato per oggi, venerdì 27 febbraio, alle ore 15. Due i punti all’ordine del giorno: la comunicazione di prelevamento dal fondo di riserva e di variazione compensativa al bilancio di previsione finanziario ed al PEG per il triennio 2026-2028; il Piano Urbanistico Generale, per l’esame di osservazioni e controdeduzioni in materia.

La seconda convocazione del Consiglio è prevista invece per il 2 marzo alle ore 16.

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita come sempre in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it