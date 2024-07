Nuovo Consiglio Comunale a Bisceglie con 27 punti all’ordine del giorno

Convocato un nuovo Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e svolgimento in presenza, presso la sala consiliare “On. Prof. Giovanni Battista BRUNI”, oggi 29 luglio alle ore 9:00 in 1^ convocazione, ed il giorno 31 luglio alle ore 16:00 in 2^ convocazione, per la trattazione degli argomenti iscritti all’allegato ordine del giorno:

Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 153/2024 del GdP di Montesarchio_R.A. c/ Comune _Avv. G. BRUNO Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. N°267/2000 per prestazioni eseguite dalla Ditta Valente Giulio per rimessaggio automezzi comunali dedicati al servizio di trasporto urbano Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 62/2024 del GdP di Bisceglie C.A. c/ Comune _Avv. P. BOTTALICO Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 51/2024 del GdP di Bisceglie D.F. c/ Comune _Avv. M. MITOLO Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 78/2024 del GdP di Bisceglie _D.M. c/ Comune _Avv. L. MONTERISI Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 70/2024 del GdP di Bisceglie C.C. c/ Comune _Avv. C. A. CATACCHIO Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 41/2024 del GdP di Bisceglie D.P. c/ Comune _Avv. G. FORTUNATO Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 90/2024 del GdP di Bisceglie Z.A. c/ Comune _Avv. L. MONTERISI Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 20/2024 del GdP di Bisceglie R.V. c/ Comune _Avv. G. MINERVINI Intervento di somma urgenza per eliminazione delle carenze igienico sanitarie dovute ad infiltrazioni dal lastrico solare di Palazzo Tupputi all’interno di immobile di un privato e dello stesso Palazzo Tupputi. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito approvazione ordinazione a terzi Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza del TAR Puglia – sezione prima – n. 530/24 (R.G.1225/23). m.c. e i.s. c/comune di Bisceglie Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza del giudice di pace di bisceglie n. 23/24 (R.G.304/2022). L.N.R c/comune di Bisceglie Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. e) del d.lgs. n°267/2000, in favore della società La Pulita & Service s.c.r.l. – cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. e) del d.lgs. n°267/2000, in favore della società DECOM SRL Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. e) del d.lgs. n°267/2000, in favore della società ECODAUNIA SRL Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo a compensi professionali in favore dell’avv. M.F. Ingravalle per giudizio dinanzi al Tar Puglia Bari Pellegrini srl e C.D. c/Comune di Bisceglie r.g. n. 1507/2015 Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza del tar puglia n. 1633/22 (R.G.1207/22) – Sigg. L.D.V.S. e S.F. c/comune di Bisceglie Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 42/2024 del Giudice di Pace di Bisceglie_C.N.A._Avv. M. Cervello Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. e) del d.lgs. n°267/2000, in favore della società ASM SRL a S.U. Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 49/2024 del GdP di Bisceglie C.S. c/ Comune _Avv. C. TEDONE Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 36/2024 del Giudice di Pace di Bisceglie_L.M._Avv. I. Padalino Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024 e Assestamento generale di Bilancio, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000 Modifica al “Regolamento dei sistemi dei controlli interni (art. 147, comma 4 D.Legs. 267/2000). Approvazione Richiesta di Permesso di Costruire, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm. ed ii., per un intervento di ampliamento di un complesso agricolo destinato alla valorizzazione e trasformazione di prodotti agricoli. Ubicazione intervento: Via Stradelle civ. 16, censito in catasto al fg. 41 p.lla 269. Provvedimento definitivo L.R. n. 13/2008, “Norme per l’abitare sostenibile” art. 12. – Attuazione della DGR n. 1304 del 7 agosto 2020. Aggiornamento delle procedure del sistema di Valutazione del Protocollo ITACA PUGLIA e definizione delle procedure per leffettuazione dei controlli e lirrogazione delle sanzioni. Modifica della Delibera di CC n. 33 del 24.05.2010 adeguata all All. A della D.G.R. n. 1304 del 07/08/2020 . Graduazione degli incentivi interventi di edilizia sostenibile Modifiche deliberazioni consiliari nn. 7 e 24 del 2024 Approvazione 2° aggiornamento del Programma Triennale 2024-2026 ed elenco annuale 2024 dei Lavori Pubblici e del Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026. – Art. 37 del D.Lgs. 36/2023 Variante urbanistica, mediante l’inserimento tra le categorie degli interventi “diretti” di cui alla tabella A dell’art. 9 delle NTA della Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/p (approvata con D.G.R. n. 1072 del 19.06.2018) per gli Isolati ed Edifici di Pregio, anche quelli di demolizione e ricostruzione (DR1,DR2,DR3), per l’intervento proposto dalla Direttrice Generale dell’ASL BT, denominato PNRR Missioni 6.C.1.1 e 6.C.1.3 Realizzazione di una Casa della Comunità a Bisceglie Via Degli Aragonesi, in catasto al fg. 5 – p.lle 15-16-17-2636-2785-2787

Per seguire in diretta streaming lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale collegarsi al seguente link: https://www.youtube.com/@cittadibisceglie/