Nuove foto-trappole sul territorio di Bisceglie, Angarano: “Tolleranza zero per gli incivili”

Arrivano su tutto il territorio di Bisceglie le cosiddette ‘foto-trappole’, sistemi di videosorveglianza mobile per il controllo dell’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico.

“Pochi incivili penalizzano tanti cittadini che rispettano le regole, e questo è inammissibile. Abbiamo incaricato una ditta specializzata che si occuperà di collaborare con la Polizia Locale attraverso il monitoraggio 24 ore su 24 del territorio e la raccolta di materiale video-fotografico. Intensifichiamo così i controlli perché la misura è colma, lo dobbiamo alla stragrande maggioranza dei biscegliesi che conferisce i rifiuti in maniera corretta e dimostra con i fatti di amare e rispettare la propria città”, le parole del Sindaco Angelantonio Angarano.

Le foto-trappole sono state installate nei giorni scorsi e saranno visionate da personale specializzato.

“L’abbandono illegale di rifiuti in aree urbane ed extraurbane del nostro territorio è un fenomeno indegno e i responsabili dovrebbero vergognarsi. Ricordiamo sempre che l’aumento delle percentuali di raccolta differenziata porterebbe ad un alleggerimento della TARI per tutti i cittadini. Questo modo sconsiderato di lasciare rifiuti indifferenziati per strada, invece, aumenta la quantità da conferire in discarica e quindi dei costi a carico di tutti gli utenti”, continua il Vicesindaco e Assessore all’igiene urbana Angelo Consiglio.

“Lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo con forza: non c’è spazio per chi deliberatamente sporca la città e arreca così un danno enorme a tutta la comunità. Tolleranza zero per sporcaccioni e incivili. Lo dobbiamo a Bisceglie e ai biscegliesi onesti e rispettosi gli uni degli altri”, conclude il Sindaco Angarano.