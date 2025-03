Nuova strada x Bisceglie: “E’ giunto il momento di presentarci”, De Toma il presidente

“Negli ultimi mesi abbiamo aperto un dialogo con i cittadini, parlando di idee, proposte e soluzioni per Bisceglie. La risposta è stata straordinaria: il sostegno ricevuto ci ha confermato che la nostra città ha voglia di partecipazione e di futuro”. Parte con queste parole la nota a firma Nuova Strada x Bisceglie.

“Ma sappiamo che le idee, per diventare realtà – prosegue – hanno bisogno di persone che le portino avanti con passione e determinazione. Per questo abbiamo deciso che è giunto il momento di presentarci ufficialmente alla città, dando a tutti la possibilità di condividere pensieri, proposte e criticità. Siamo un gruppo di giovani e professionisti, una squadra unita dall’impegno civico e dalla volontà di dare valore e forza al nostro territorio”.

“Crediamo che il valore di una comunità si misuri nella capacità di prendersi cura del proprio territorio, di valorizzarlo e difenderlo come bene comune. Bisceglie ha un enorme potenziale, fatto di bellezze storiche, risorse naturali e una comunità dinamica e intraprendente. Il nostro impegno è quello di dare forza a questo territorio, ascoltando i cittadini e costruendo insieme nuove strade per il futuro. Per questo ci ispiriamo a chi ha fatto dell’amministrazione locale un modello di sviluppo e innovazione, come il nostro europarlamentare Antonio Decaro. Vogliamo che la nostra città – conclude la nota di Nuova Strada x Bisceglie – torni a essere un luogo in cui il senso di comunità si traduca in azioni concrete per migliorare la qualità della vita di tutti. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, condividere idee e lavorare insieme per dare più valore al nostro territorio”.

Il direttivo è così composto:

Presidente: Alberto De Toma

Vicepresidente: Angelica Curci

Presidente dell’Assemblea delle iscritte e degli iscritti: Angelo Garofoli

Consiglio Direttivo: Vincenzo Valente, Alessandro Sasso, Giuseppe Lecci, Giulia De Dato, Leonardo Di Leo, Davide Storelli, Giuseppe De Gennaro, Davide Pugliese.