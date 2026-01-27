Torna a Bisceglie il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, presso la sala consiliare “On. Prof. Giovanni Battista BRUNI”, oggi 27 gennaio alle ore 16:00 in 1^ convocazione, ed il 29 gennaio alle ore 16:30 in 2^ convocazione, per la trattazione degli argomenti iscritti all’allegato ordine del giorno. La diretta streaming del Consiglio Comunale potra essere seguita accedendo alla pagina Youtube.

ORDINE DEL GIORNO

odg                                                                                    
1EMENDAMENTI ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP (NADUP) ED ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2026/2028 E SUOI ALLEGATI. COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO
2Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) per il triennio 2026 – 2028
3Conferma addiz.le comunale irpef anno 2026
4Determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’IMU per l’anno 2026. Stima delle aree edificabili.
5Determinazione del prezzo delle aree comprese nel PEEP e nel PIP per l’anno 2026 e riscatto alloggi edificati in diritto di superficie o di proprietà.
6APPROVAZIONE IN VIA provvisoria DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026. CONFERMA DELLE TARIFFE ANNO 2025
7Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  per l’anno 2026.
8Approvazione tariffe cimiteriali .Anno 2026.
9CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2026
10D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 – art. 37 comma 4 e allegato I.5 al codice con la disciplina di dettaglio degli schemi tipo. Approvazione del :Programma Triennale 2026-2028 ed elenco annuale 2026 dei Lavori Pubblici –  Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028
11SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2026. TARIFFE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI ASILI NIDO COMUNALI. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 281 DEL 04.12.2025.
12APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL RELATIVO TARIFFARIO
13Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026 – 2028 e suoi allegati
14AGGIORNAMENTO E MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS APPROVATO CON D.C.C. N.33 DEL 11/04/2016
15ISTITUZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE.  APPROVAZIONE REGOLAMENTO