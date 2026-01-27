Torna a Bisceglie il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, presso la sala consiliare “On. Prof. Giovanni Battista BRUNI”, oggi 27 gennaio alle ore 16:00 in 1^ convocazione, ed il 29 gennaio alle ore 16:30 in 2^ convocazione, per la trattazione degli argomenti iscritti all’allegato ordine del giorno. La diretta streaming del Consiglio Comunale potra essere seguita accedendo alla pagina Youtube.
ORDINE DEL GIORNO
|odg
|1
|EMENDAMENTI ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP (NADUP) ED ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2026/2028 E SUOI ALLEGATI. COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO
|2
|Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) per il triennio 2026 – 2028
|3
|Conferma addiz.le comunale irpef anno 2026
|4
|Determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’IMU per l’anno 2026. Stima delle aree edificabili.
|5
|Determinazione del prezzo delle aree comprese nel PEEP e nel PIP per l’anno 2026 e riscatto alloggi edificati in diritto di superficie o di proprietà.
|6
|APPROVAZIONE IN VIA provvisoria DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026. CONFERMA DELLE TARIFFE ANNO 2025
|7
|Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2026.
|8
|Approvazione tariffe cimiteriali .Anno 2026.
|9
|CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2026
|10
|D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 – art. 37 comma 4 e allegato I.5 al codice con la disciplina di dettaglio degli schemi tipo. Approvazione del :Programma Triennale 2026-2028 ed elenco annuale 2026 dei Lavori Pubblici – Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028
|11
|SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2026. TARIFFE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI ASILI NIDO COMUNALI. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 281 DEL 04.12.2025.
|12
|APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL RELATIVO TARIFFARIO
|13
|Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026 – 2028 e suoi allegati
|14
|AGGIORNAMENTO E MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS APPROVATO CON D.C.C. N.33 DEL 11/04/2016
|15
|ISTITUZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO