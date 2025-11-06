NPSI Puglia, Valerio Zingarelli nominato segretario cittadino a Bisceglie

Prosegue il percorso di crescita e radicamento territoriale del Nuovo PSI in Puglia. Il coordinatore regionale Francesco De Mucci ha annunciato la nomina dell’ingegnere Valerio Zingarelli come nuovo segretario cittadino del NPSI di Bisceglie.

«In un’ottica di ampliamento della presenza dei socialisti liberali e riformisti nella nostra regione, e in particolare nella sesta provincia pugliese, – ha dichiarato De Mucci – ho provveduto questa mattina alla nomina di Valerio Zingarelli quale segretario cittadino del partito».

Zingarelli, che proviene dal mondo del civismo e ha già maturato significative esperienze politiche, avrà il compito di organizzare e rafforzare la presenza del NPSI sul territorio biscegliese, promuovendo le idee e i valori del movimento.

«All’amico Valerio – ha concluso De Mucci – spetta il compito di contribuire alla crescita del nostro partito, portando avanti una politica attenta ai bisogni reali delle persone e fondata sul merito».