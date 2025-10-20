Nicola Rutigliano presenta il suo progetto per le regionali: “Un’opportunità per Bisceglie”

Partecipazione, condivisione, idee, progetti, spirito di servizio. All’insegna di questi valori, Nicola Rutigliano ha presentato ieri mattina, presso il Politeama Italia, la sua candidatura al Consiglio Regionale nella lista “Decaro Presidente”.

Tra i punti del programma illustrati da Rutigliano, la creazione di una rete dei porti di Puglia con elevati standard qualitativi, sia nelle marine che a terra, e la realizzazione di un pass che dia l’opportunità dei diportisti di ormeggiare nei porti di Puglia. Ma si è parlato anche di agricoltura, soffermandosi sul contrasto alla Xylella e alla siccità, e di sport come mezzo di aggregazione e inclusione sociale ma anche come strumento di promozione del territorio.

“In linea con il metodo seguito per la scrittura del programma di Decaro, il mio approccio è quello dell’ingegnere: analisi degli scenari, dei punti di forza e di debolezza, elaborazione di una visione”, ha sottolineato il candidato al consiglio regionale. “Tutto questo attraverso l’ascolto della gente, il dialogo, la concertazione. La mia candidatura è una opportunità per Bisceglie e per l’intero territorio provinciale, che potrebbe avere un riferimento in maggioranza nel consiglio regionale. Un progetto sostenuto con convinzione da un gruppo coeso coordinato da Angelantonio Angarano e composto da persone competenti e perbene. A tutti loro, con i quali sono onorato di condividere questo percorso, va il mio grazie per la fiducia”.

Forte ed entusiastico l’endorsement di Angelantonio Angarano, che dal palco del Politeama ha sottolineato le virtù umane e professionali di Nicola Rutigliano: “Una persona seria e preparata che concepisce l’impegno politico come noi: servire la nostra terra e non servirsene”, ha affermato il sindaco. Presente all’evento anche lo stesso candidato alla Presidenza della Giunta Regionale, Antonio Decaro, che ci ha tenuto a salutare personalmente Nicola Rutigliano in questo avvio di campagna elettorale.

L’Ingegnere biscegliese, nel corso dell’evento, ha ripercorso anche i successi di maggiore rilievo della sua carriera professionale: “I brillanti risultati conseguiti alla guida del porto turistico, con un bilancio in attivo, i posti barca aumentati da 200 a 450 tutti esauriti, alla bandiera blu conseguita per 5 anni consecutivi, alla bandiera lilla ottenuta come primo approdo in Italia ad essere completamente accessibile”, si legge nel comunicato stampa. “Passando per le autorevoli certificazioni ricevute, l’impegno per lo sport per tutti e il forte impegno per la sostenibilità ambientale, che ha visto la realizzazione di una lavanderia ecologica e l’installazione di un dispensatore d’acqua per diminuire l’uso della plastica”.