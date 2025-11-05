Nicola Rutigliano avvia i tavoli tematici del suo programma: primo incontro su Welfare e Sociale

Prende ufficialmente il via il percorso partecipato promosso da Nicola Rutigliano, candidato al Consiglio Regionale della Puglia nella lista Decaro Presidente. Il primo dei tavoli tematici e programmatici si terrà ogg, 5 novembre alle ore 17.30 presso il NicoLAB, il laboratorio delle idee di via Isonzo 4.

L’incontro, dedicato ai temi del Welfare e del Sociale, sarà aperto ad associazioni, enti e cittadini che vorranno contribuire con idee e proposte concrete per il futuro di Bisceglie e dell’intera regione. L’obiettivo è costruire un programma condiviso a partire dall’ascolto di chi opera quotidianamente nel terzo settore, raccogliendo esperienze e necessità reali del territorio.

«Stiamo costruendo il programma con le persone – ha dichiarato Rutigliano –. L’ascolto delle istanze e delle riflessioni dei cittadini è la base di una politica seria, che vuole davvero fare il bene del nostro territorio. Da questi tavoli nasceranno proposte concrete da portare in Regione».

Con questo primo appuntamento, il NicoLAB si propone come spazio di confronto e partecipazione, un luogo dove raccogliere le idee e le ambizioni dei cittadini di Bisceglie e della provincia BAT. Dopo il tavolo su Welfare e Sociale, seguiranno altri incontri dedicati a temi centrali per la Puglia, come sport e turismo.

«Il cittadino è al centro del mio impegno politico – ha concluso Rutigliano –. In queste settimane sto incontrando tante persone che vogliono essere rappresentate con serietà e competenza. Questo mi rende fiducioso che il percorso avviato, al fianco di Antonio Decaro, sia quello giusto per dare a Bisceglie e alla BAT il ruolo che meritano in Regione Puglia».