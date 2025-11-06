Nicola Rutigliano avvia i tavoli programmatici: “Costruiamo insieme le politiche del futuro”

Partecipazione e confronto hanno caratterizzato il primo dei tavoli programmatici promossi da Nicola Rutigliano, candidato al Consiglio Regionale nella lista Decaro Presidente, dedicato al tema del sociale. L’incontro, svoltosi ieri pomeriggio, ha visto la presenza di numerosi cittadini e rappresentanti di associazioni del terzo settore, impegnati quotidianamente nel mondo del welfare.

Nel corso dell’iniziativa, ospitata all’interno del NicoLAB, Rutigliano ha sottolineato l’importanza del dialogo e della partecipazione come strumenti fondamentali per costruire politiche realmente vicine ai bisogni delle persone. «Nel nostro NicoLAB – ha dichiarato – abbiamo ascoltato chi vive ogni giorno la realtà del welfare con professionalità e passione. Solo con un metodo basato sull’ascolto, la condivisione e la concertazione possiamo mettere in campo azioni concrete e calibrate sulle esigenze della nostra terra».

All’incontro hanno preso parte anche il sindaco Angelantonio Angarano, insieme ad assessori e consiglieri comunali, che hanno contribuito al dibattito portando esperienze e proposte operative. Al termine dei lavori, Rutigliano ha espresso soddisfazione per la qualità e la partecipazione al confronto: «È stato un momento autentico, fatto di ascolto, idee e visioni concrete. Stiamo dimostrando di essere una bellissima squadra, capace di costruire e proporre progetti che parlano di territorio, comunità e futuro».

L’ingegnere biscegliese, che negli ultimi anni ha guidato con successo la gestione del porto turistico cittadino, ha poi annunciato i prossimi appuntamenti del percorso di confronto avviato dal NicoLAB. Il secondo tavolo, dedicato a turismo, cultura e spettacolo, si terrà lunedì 10 novembre alle ore 15:30, mentre il terzo, su giovani, diritti, partecipazione, sport e scuola, è in programma giovedì 13 novembre alle ore 17:30. È inoltre in fase di calendarizzazione un ulteriore incontro su agricoltura, pesca, ambiente e imprese.