Nicola Rutigliano annuncia la candidatura al Consiglio Regionale al fianco di Antonio Decaro

«Sono pronto. Mi sento pronto». Con queste parole, affidate ai propri canali social, Nicola Rutigliano ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni del Consiglio Regionale della Puglia. L’attuale amministratore unico di Bisceglie Approdi, in carica dal 2020, correrà nella lista “Decaro Presidente”, a sostegno dell’ex sindaco di Bari.

«Ho deciso di dare la mia disponibilità a candidarmi – ha dichiarato Rutigliano – perché credo profondamente nel progetto politico e umano di Antonio Decaro, una figura che rappresenta competenza, passione, ascolto e capacità di costruire. È la persona giusta al momento giusto per guidare la Puglia verso una nuova fase di sviluppo».

Rutigliano ha spiegato come la sua esperienza alla guida del porto turistico di Bisceglie abbia inciso nella scelta di scendere in campo: «In questi anni ho avuto il privilegio di lavorare per la mia città, ottenendo risultati importanti e riconoscimenti internazionali. Ho imparato che mettersi al servizio della comunità è una delle forme più alte di realizzazione personale. Ogni piccolo passo condiviso può trasformare un’idea in un progetto concreto, e questo è motivo di orgoglio».

Nel suo messaggio, il candidato ha sottolineato di voler affrontare questa nuova sfida con serietà e determinazione: «È la mia prima candidatura e la affronto con entusiasmo, con la voglia di studiare, approfondire e proporre idee concrete. Credo che il nostro territorio meriti di più: più attenzione, più ascolto, più opportunità. L’obiettivo è costruire insieme una Puglia migliore, che valorizzi le competenze e le energie positive della nostra gente».