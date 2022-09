Nato a Bisceglie il circolo cittadino Articolo Uno, a Peppo Ruggieri il ruolo di segretario

Domenica scorsa, 5 settembre, è nato anche a Bisceglie il circolo cittadino di Articolo Uno, partito guidato dal ministro Roberto Speranza e in corsa alle prossime elezioni politiche con il Partito Democratico per la lista “Italia democratica e progressista”.

“L’urgenza delle decisioni e delle scadenze dovute alla caduta del governo in un periodo così straordinariamente complicato – si legge nella nota stampa – ha accelerato quello che un gruppo di cittadini stava costruendo, ovvero uno spazio di sinistra di governo democratica e laica, con particolare attenzione al lavoro, all’ambiente, ai diritti civili e sociali”.

L’assemblea degli iscritti ha indicato la segreteria cittadina, che è composta da Peppo Ruggieri (segretario), Enrico de Palma (tesoriere), Pamela Amoruso e Donato Valente.

“Il primo obiettivo a cui il neonato gruppo sta già lavorando è, naturalmente – continua la nota – l’affermazione alle prossime elezioni politiche del 25 settembre della lista “Italia democratica e progressista” con il Partito Democratico, un progetto politico a cui Articolo Uno ha lavorato convintamente e che in Puglia vede candidata, per il nostro partito, una personalità eccellente quale il prof. Pierluigi Lopalco per il Senato, a Lecce. Ma è nella nostra provincia che noi potremo fare la differenza, contribuendo all’elezione di candidati di spessore come Sabino Zinni, Raffaele Piemontese, Debora Ciliento, Giovanni Vurchio, Shady Alizadeh e l’onorevole Francesco Boccia”.

“Nelle prossime tre, intense settimane, solo portando temi concreti e dimostrando ancora la nostra passione e la nostra determinazione potremo spiegare, soprattutto agli elettori disorientati, indecisi e delusi, conclude la nota di Articolo Uno Bisceglie – qual è il nostro programma e perché è il migliore per il futuro del Paese.