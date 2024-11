Nasce la segreteria regionale di Azione: presenti anche Francesco Spina e Dario Galantino

Nasce, per volontà del commissario regionale Ruggiero Mennea, la Segreteria regionale commissariale di Azione, coadiuverà lo stesso Mennea nella gestione politica fino alla celebrazione dei prossimi congressi nazionale e locali.

“Dal momento in cui ho assunto la responsabilità di assumere la carica di Commissario regionale di Azione ho inteso ricoprire questo ruolo all’insegna della condivisione, valore in cui credo fortemente”, spiega il commissario regionale Mennea. “Per questo motivo, e per dare maggiore concretezza e riconoscimento all’impegno politico e alla professionalità dei tanti dirigenti ed amministratori iscritti e simpatizzanti del nostro partito, ho deciso di istituire la Segreteria regionale commissariale di Azione”.

La Segreteria è composta da Sergio Clemente, con il ruolo di vice-commissario regionale, dal responsabile Organizzazione regionale, Donato Riserbato, dai Segretari provinciali Paolo Greco, Matteo Iacovelli, Raffaele Pappadà, Pino Picca, Angelita Salamina e Francesco Spina, e dai candidati alle ultime elezioni Europee Carmen Craca, Dario Galantino, Danila Iacovelli e Valerio Potì, oltre che dagli amministratori locali pugliesi di Azione.