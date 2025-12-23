Nasce il gruppo consiliare “Per Bisceglie”: “Normale proseucuzione percorso comune”

I consiglieri comunali Carla Mazzilli, Luigi Cosmai, Pietro Innocenti e Giuseppe Torchetti annunciano la costituzione del gruppo consiliare “Per Bisceglie“. Capogruppo sarà la consigliera Mazzilli.

“Questo – affermano i consiglieri – è un progetto per la città, “Per Bisceglie”. La nascita del gruppo consiliare è la normale prosecuzione del nostro percorso comune avviato in occasione delle elezioni regionali con il sostegno alla lista Per la Puglia e la conseguente adesione al nuovo progetto politico “Per Bisceglie”.

“Con il nuovo gruppo – proseguono i consiglieri – la nostra azione politica troverà maggiore vigore. Proseguiremo nell’ascolto delle istanze della comunità biscegliese e ci impegneremo a fornire le risposte che i cittadini meritano”.

“Bisceglie – concludono i consiglieri – ha davanti a sé nuove e numerose sfide. Siamo pronti ad affrontarle mettendo a disposizione le nostre competenze, le nostre professionalità e la nostra serietà”.