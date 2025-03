Nasce “Bisceglie Può”: Giuseppe Torchetti il presidente

“Nasce ‘Bisceglie Può‘, un progetto innovativo e ambizioso che affonda le sue radici nella storia e nell’identità della città, con l’obiettivo di tracciare una nuova strada per il suo sviluppo e rafforzare le connessioni tra cittadini e istituzioni”. Parte così la nota inviata dal presidente dell’associazione Giuseppe Torchetti.

“L’associazione civica e culturale vuole promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, valorizzare il patrimonio locale e contribuire al miglioramento della qualità della vita della comunità – prosegue – ispirandosi ai principi democratici, valorizzando il potere delle relazioni. Una visione condivisa per il cambiamento. L’associazione si pone come punto di riferimento per chi crede nel cambiamento e nelle potenzialità di Bisceglie, attraverso iniziative culturali, eventi pubblici, incontri tematici e attività di sensibilizzazione. Bisceglie Può ha l’ambizione di guardare al futuro con uno sguardo innovativo e strategico, con la consapevolezza delle proprie radici culturali. Crediamo che la città possa diventare un modello di sviluppo sostenibile, culturale ed economico, capace di coniugare tradizione e modernità, rafforzando la propria identità e creando nuove connessioni tra passato e futuro, costruendo una rete di collaborazione con altre realtà locali, regionali e nazionali.

Ecco l’organigramma:

Presidente: Giuseppe Torchetti.

Segretario/tesoriere: Maria Teresa Misino.

Consiglieri direttivo: Ettore De Toma, Andrea Celestino, Girolamo Di Benedetto, Pasquale De Toma, Antonio Zonno, Bartolomeo De Toma.

“Un percorso costruito insieme. Per realizzare questa visione, sarà fondamentale il coinvolgimento di professionisti di vari settori: economisti, urbanisti, architetti, esperti di sostenibilità e innovazione tecnologica, artisti, educatori, esperti nella cura, e operatori culturali. Solo attraverso una collaborazione sinergica tra competenze diverse potremo costruire una città più inclusiva, dinamica e proiettata nel futuro, in cui le connessioni tra idee, persone e progetti generino un impatto concreto e duraturo. La costruzione di una rete solida tra Bisceglie e altre realtà nazionali e regionali sarà essenziale per favorire scambi di esperienze e buone pratiche”.

“Le attività di Bisceglie Può si concentreranno su diversi ambiti, tra cui il welfare, la tutela del patrimonio storico e artistico – continua – l’organizzazione di eventi culturali, il sostegno all’imprenditorialità locale e la promozione della cittadinanza attiva. Il nostro percorso è aperto a tutti coloro che vogliono contribuire con idee, proposte e azioni concrete, per costruire insieme un futuro che rispecchi l’identità di Bisceglie e le sue potenzialità, valorizzando il ruolo dell’umanesimo nel nostro modo di pensare lo sviluppo cittadino.