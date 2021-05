Nasce a Bisceglie un “polo civico riformista e liberale”, alternativo all’attuale amministrazione

Nasce a Bisceglie un “polo civico riformista, liberale e popolare”, che avrà la funzione di “rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e di rinsaldare il rapporto tra gli stessi e le istituzioni, diffondendo una cultura democratica fondata sul rispetto della legalità e sulla formazione civica e amministrativa”.

Nel comunicato stampa diffuso, viene specificato che il Polo Civico si costituisce “plaudendo all’azione di rigorosa opposizione in Consiglio Comunale di Francesco Spina, caratterizzata da competenza e concreti spunti e proposte di sviluppo per la città, peraltro mai ascoltati dall’arrogante amministrazione”.

La partecipazione a questo progetto di tanti uomini e donne si propone di rinnovare e dare entusiasmo “ai tanti giovani delusi dalla politica disastrosa e autoreferenziale dell’amministrazione comunale della cosiddetta Svolta, protagonista di una gestione asfittica del potere, finalizzata al perseguimento degli interessi delle lobby cittadine che la sostengono”.

“La scellerata politica ambientale, sociale e urbanistica della Svolta, priva peraltro di qualsiasi sensibilità e azione di carattere culturale, sta portando la città ad un degrado e a una conflittualità sociale che mortificano e frustrano la partecipazione dei cittadini alle tante e meritevoli associazioni della città”, si legge nel comunicato stampa.

“L’insensibilità culturale si è conclamata con la chiusura di tutti contenitori culturali (in primis il Teatro Garibaldi) realizzati dalle precedenti amministrazioni negli ultimi anni; inoltre, l’assenza di misure a sostegno delle categorie produttive sta pregiudicando il futuro sviluppo della città, e in particolare i settori del commercio e del turismo (non risultano, infatti, eventi culturali e artistici di rilievo nella programmazione estiva)”.

Nei prossimi mesi il progetto civico ascolterà le proposte e le idee dei cittadini e comincerà ad elaborare quei progetti utili al rilancio della città e alla realizzazione di un programma amministrativo alternativo a quello della attuale amministrazione.

Ecco chi ha aderito al Polo Civico: