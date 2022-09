Nasce a Bisceglie Comitato sostegno a candidati Impegno Civico-Centro Democratico

Si è costituito a Bisceglie il Comitato per il sostegno dei candidati di Impegno Civico-Centro Democratico facente parte della coalizione di Centro Sinistra formata dai Democratici Progressisti, + Europa, l’Alleanza Verdi e Sinistra Italiana.

Il ruolo di coordinamento è stato affidato a: Pina Gramegna, Pietro Luigi Albrizio, Luigi Carlo Rocco e Leo Lafranceschina.

La sede del Comitato per Impegno Civico è a Bisceglie in Via sant’Andrea, 81.

Per info e contatti: perimpegnocivico@libero.it o chiama al numero 3281388379.