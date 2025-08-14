Musco: “Santamadonna ha scelto strada che unisce tradizione e innovazione con cuore biscegliese”

“È con profondo rispetto che apprendo la decisione di Santamadonna di concludere l’attività del negozio storico di Bisceglie dopo 134 anni. Questo passaggio non è una resa, ma un esempio concreto di come un’impresa sappia mutare, cambiare e adattarsi. Santamadonna dimostra che il valore di un’azienda non risiede soltanto nello spazio fisico, ma nella visione, nella creatività e nelle relazioni costruite con la comunità”. Così esordisce in una nota Onofrio Musco assessore alle Attività Produttive del Comune di Bisceglie.

“La trasformazione in un’iniziativa itinerante, con temporary shop ed eventi su scala nazionale, è una risposta moderna e proattiva alle nuove dinamiche del mercato. È naturale che la città desideri mantenere vivo il commercio di prossimità – sottolinea Musco – e continueremo a sostenerlo con convinzione, ma è altrettanto importante valorizzare chi sa interpretare il cambiamento e trasformarlo in opportunità, anche grazie alle nuove tecnologie. In un’epoca in cui il sistema moda affronta sfide complesse e rischia l’omologazione, Santamadonna ha scelto una strada che unisce tradizione e innovazione, preservando il cuore biscegliese e proiettandolo con slancio in tutta Italia”.

“Ci auguriamo che il cuore pulsante e il centro direzionale delle attività dai dipendenti alla manifattura dei modelli ‘home made’ fino a tutto il comparto organizzativo restino sempre Made in Bisceglie, elemento che da sempre rappresenta un leitmotiv e un punto di forza della brand awareness del progetto. I dipendenti, la famiglia, la loro inventiva e la capacità di leggere il presente – conclude l’assessore Musco – rappresentano un patrimonio che continuerà a far parte dell’identità economica e culturale della nostra città, pur aprendosi a nuovi orizzonti, ma ferma l’ispirazione per tanti che la tradizione si evolve rispettandola e non dimenticando le radici culturali della storia imprenditoriale che però guarda al futuro vivendolo con slancio”.