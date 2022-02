Movimento “Un Sindaco per bene” al fianco di Vittorio Fata: Claudio Lorusso capolista

Il movimento “Un Sindaco per bene”, in vista del prossimo appuntamento elettorale, ha deciso di istituzionalizzare la sua presenza attraverso la costituzione di un direttivo, formato da Enzo Di Pierro, Carmela Todisco, Lorenzo Chieffi, Antonio Abascià e Melania Mastrapasqua.

Chiara l’indicazione espressa dal movimento civico riguardo la candidatura di Vittorio Fata a Sindaco di Bisceglie, nel solco di quanto già avvenuto nel 2018. Il direttivo, all’unanimità, ha stabilito di affidare al 23enne Claudio Lorusso il compito di sovrintendere alle attività di composizione della lista che si presenterà alla comunali nell’ambito di una coalizione che “Un Sindaco per bene” si augura quanto più ampia e condivisa. Lorusso è stato contestualmente indicato quale capolista.

‘”Stare con i grandi per diventare grandi” è una frase che porto dentro e cerco sempre di trasferire alle persone più care. Qualche anno fa ho avuto l’onore di conoscere Vittorio Fata, una persona splendida con cui ho condiviso un sacco di avventure e che orgogliosamente, oggi, posso definire un amico» ha sostenuto Lorusso, già impegnato nella precedente competizione elettorale”.

“Mi sono candidato nel 2018 perché mi è stato chiesto di portare idee. Credo nella politica fatta con professionalità da chi ha una visione partendo dal presupposto che è necessario avere voglia e non bisogno di fare politica, per dare anziché ricevere» ha aggiunto il giovane consulente. «Così come ho accettato la sfida con la consapevolezza di una sorte elettorale che non ci avrebbe premiato, a maggior ragione, oggi, sento l’entusiasmo di chi comprende di potercela fare» ha evidenziato, rivolgendo gratitudine «a Vittorio Fata, al direttivo e a tutti i componenti del movimento “Un Sindaco per bene” per un incarico che mi onora, sprona e responsabilizza. “Insieme possiamo” non sarà uno slogan!” ha concluso Lorusso.