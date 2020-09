Movimento 5 Stelle espone a Bisceglie programmi su referendum e regionali

Questa sera, sabato 12 settembre alle ore 19.00, il Movimento 5 Stelle sarà in via Aldo Moro (lato piazza San Francesco). Si parlerà di referendum costituzionale ed elezioni regionali con la Portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Francesca Galizia, il consigliere comunale biscegliese penstastellato Enzo Amendolagine ed il candidato al Consiglio della Regione Puglia per il MoVimento 5 Stelle, Pippo Acquaviva.

“Il 20 e 21 settembre voteremo per confermare la riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari e per rinnovare la guida della nostra Regione. Saremo chiamati – si legge nella nota – a scegliere il nuovo Presidente della Regione e i consiglieri regionali. Antonella Laricchia rappresenta l’unica alternativa vera al malgoverno di destra e sinistra degli ultimi 20 anni. Pippo Acquaviva è l’unico candidato biscegliese con una storia costante di impegno civico, ambientalista e politico sul territorio”.