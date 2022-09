MoVimento 5 Stelle Bisceglie annuncia la presenza in città di Giuseppe Conte

Il MoVimento 5 Stelle di Bisceglie annuncia la presenza in città del Presidente Giuseppe Conte, capolista nel listino plurinominale del collegio di competenza.

“Domani, mercoledì 14 settembre alle ore 15:30, si legge nella nota pentastellata – ci ritroveremo in via XXIV Maggio, 158 nei pressi della sede degli attivisti del MoVimento. Da qui ci sposteremo su via Veneto per raggiungere, passeggiando, la strada pedonale via Aldo Moro dove il Presidente saluterà i cittadini convenuti”.

Saranno presenti i candidati all’uninominale, i referenti regionali, il Portavoce locale Enzo Amendolagine e tutto il gruppo degli attivisti.