Monterisi su via Di Vittorio: “Interventi pienamente concordati con le associazioni ambientaliste”

“Non abbiamo fatto niente di diverso rispetto a quanto concordato con le associazioni ambientaliste, sia nelle riunioni, sia nei sopralluoghi sul posto. Le stesse associazioni ambientaliste, nel loro comunicato stampa del 18 luglio 2025 divulgato dopo gli incontri svolti, hanno scritto testualmente: ‘verranno sostituiti solo pochi pini le cui radici hanno raggiunto alcuni condomìni e box privati, o hanno compromesso linee elettriche’. E questo è stato fatto. Né più, né meno”. Lo dichiara l’Assessore Comunale alle Manutenzioni, Angela Monterisi, in merito ai lavori in via Di Vittorio rispondendo a quanto affermato in una nota congiunta da Libera il Futuro, Legambiente e Pro Natura.

“Proseguiremo i lavori cercando di salvaguardare tutti gli alberi che è possibile preservare ma anche tenendo ben presente la assoluta necessità di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini che giustamente non ne possono più dei marciapiedi pesantemente danneggiati dalle radici dei pini – conclude l’assessore Monterisi – tanto da risultare pericolosi e impercorribili”.