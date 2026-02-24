Mobilità personale Asl Bt, Tonia Spina chiede audizione dei vertici: “Troppi ritardi”

Tonia Spina, vicepresidente della Commissione Sanità e consigliera regionale di Fratelli d’Italia, interviene sul tema della mobilità intra ed extra regionale del personale sanitario: una leva fondamentale per rafforzare il servizio sanitario pugliese e ridurre le liste d’attesa.

“Non possiamo permetterci ritardi né incertezze. L’Asl Bt, individuata come azienda capofila, ha pubblicato l’avviso di mobilità intraregionale con scadenza 5 dicembre 2025, ma a distanza di quasi tre mesi non risultano nominate le commissioni, né comunicati i candidati ammessi ed esclusi”, dichiara Spina. A tal proposito, la consigliera ha chiesto l’audizione dei vertici del Dipartimento e dell’Asl affinché riferiscano sullo stato delle due procedure e sui tempi di conclusione.

“Il potenziamento dell’assistenza territoriale e l’abbattimento delle liste d’attesa dipendono anche da questo. I cittadini e gli operatori sanitari hanno diritto a tempi certi, trasparenza amministrativa e risposte concrete”, conclude Spina.