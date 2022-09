Ministro Carfagna a Bisceglie per sostenere Gianni Casella, oggi comizio in piazza

Il calendario di iniziative della campagna elettorale di Gianni Casella, candidato biscegliese alla Camera per Azione-Italia Viva, si è arricchito della presenza del Ministro per il Sud e per la Coesione Sociale Mara Carfagna intervenuta all’Hotel Villa di Bisceglie per il sostegno alla candidatura di Casella e di Rosalba D’Addato che per Azione-Italia Viva è candidata nel collegio uninominale al Senato.

“Siamo qui per proporre innanzitutto la nostra storia che ha sempre voluto dare risposte al territorio e alla comunità – introduce Casella -. Questa storia racconterà un nuovo capitolo nel prossimo futuro”.

L’intervento di Mara Carfagna ha toccato diversi temi nazionali a partire dai motivi per cui è caduto il governo Draghi. “Ci sono italiani che sono anche molto arrabbiati per quello che è successo il 21 luglio – attacca il ministro – quando il Movimento 5 Stelle con un gioco di palazzo ha fatto cadere un governo che governava bene, che dava risposte alle grandi emergenze, che proteggeva le famiglie, i cittadini più deboli e le imprese con provvedimenti come quelli che ci hanno consentito di stanziare in piena emergenza energetica 50 miliardi di euro. Ed è stato fatto cadere soltanto per interessi personali perché bisogna raccontare la verità ai cittadini”.

Altro tema centrale della campagna è quella del cosiddetto “voto utile“. “Il voto utile è un voto per mandare in Parlamento persone capaci, competenti che si battono per difendere le proprie comunità e i propri territori. Non conosco altra definizione di voto utile – puntualizza Mara Carfagna -. Tutte le altre onestamente mi sembrano cervellotiche, macchinose e faccio fatica a star dietro a chi parla di voto utile come ne ha parlato in questi giorni”.

Intanto, la campagna elettorale di Gianni Casella segna una tappa importante con il comizio di oggi, domenica 11 settembre, in piazza Vittorio Emanuele a Bisceglie a partire dalle ore 20 per parlare ai suoi concittadini della prospettiva concreta di avere un rappresentante biscegliese in Parlamento.