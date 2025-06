Mimmo Spina su verde pubblico: “Immobilismo più eloquente è orientamento amministrazione”

“La bella stagione, per certi versi, è già iniziata ma Bisceglie continua a scontare l’incomprensibile mancata apertura di parchi e giardini pubblici. Non solo: le condizioni complessive del verde, in tutta oggettività, restano preoccupanti. Lo scenario, purtroppo, è identico se non peggiore rispetto alle estati precedenti: lucchetti ai cancelli e spazi inservibili. Diversi gli esempi, su tutti quello del Parco delle Beatitudini, a pochi passi dal porto turistico, malinconicamente chiuso”. Parte con queste dichiarazioni la nota a firma Fratelli d’Italia Bisceglie.

“Quale sia l’orientamento dell’amministrazione Angarano sulle questioni ambientali temo lo abbiano compreso tutti i biscegliesi: l’immobilismo più eloquente – ha spiegato Mimmo Spina, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. L’assoluta mancanza di azioni concrete e di interventi di valorizzazione del verde pubblico, combinata all’assenza della benché minima manutenzione, ha fatto precipitare la situazione al punto che è praticamente impossibile indicare anche una sola area realmente fruibile dalla comunità. Una delusione, specie se si considerano i proclami della campagna elettorale per le comunali del 2023. Trascorsi due anni, di quell’impegno sbandierato ai quattro venti e delle soluzioni garantite non c’è alcuna traccia”.

“Fratelli d’Italia Bisceglie esprime forte preoccupazione per lo stato di incuria nel quale versano i parchi e le zone verdi: Fa davvero male dover constatare il degrado permanente di luoghi che, se ben tenuti, rappresenterebbero un’attrattiva sia per i cittadini che per i visitatori. La pulizia e l’apertura dei polmoni verdi dovrebbero rappresentare i biglietti da visita di una città che mira, com’è giusto che sia, a farsi spazio con la sua offerta turistica. Ma come si può crescere – conclude la nota – se chi amministra non riesce nemmeno ad assicurare il livello minimo di manutenzione degli spazi che restano desolatamente ancora tutti chiusi?”.